Чтобы выйти на админграницу Луганской области, армия РФ артиллерией уничтожает окрестные села

Чтобы продвинуться вперед, оккупанты не считают личные потери и не жалеют мирных жителей. Из всех видов тяжелого вооружения оккупанты стреляют по Белогоровке и Золотаровке.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Чтобы выйти на админграницу Луганщины россияне артиллерией уничтожают окрестные села. То есть, их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах", - отметил Гайдай.

Из всех видов тяжелого вооружения оккупанты стреляют по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением.

Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области.

Похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границы с Луганщиной.

"Но наши военные держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлях". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", - подчеркнул Гайдай.

Отметим, в России уже отметили захват всей Луганской области и приравняли это к победе во Второй мировой войне, но по факту на границу области так и не вышли.