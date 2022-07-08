Щоб вийти на адмінкордон Луганської області, армія РФ артилерією знищує навколишні села

Щоб просунутися вперед, окупанти не рахують особистих втрат і не шкодують мирних жителів. З усіх видів важкого озброєння окупанти стріляють по Білогорівці та Золотарівці.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щоб вийти на адмінкордон Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Тобто їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть у будинках та дворах", - зазначив Гайдай.

З усіх видів важкого озброєння окупанти стріляють по Білогорівці та Золотарівці. Використовують ствольну та реактивну артилерію. Б'ють по будинках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням.

Щоб просунутися, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області.

Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які знаходяться поблизу кордону із Луганщиною.

"Але наші військові тримають оборону. Багато було слів, мовляв, росіяни оточили нас у Лисичанську, пропагандистські рупори говорили навіть про кілька "котлів". Зазначу, що з Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - наголосив Гайдай.

Зазначимо, у Росії вже відзначили захоплення всієї Луганської області та прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але за фактом на кордон області так і не вийшли .