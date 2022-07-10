Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Харьковской области: есть раненые, один человек погиб

Российские военные ночью 10 июля нанесли ракетные удары по Основянскому, Слободскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам Харьковской области. Попадания были в объекты гражданской инфраструктуры. Есть раненые, один человек погиб.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что в 03:30 в результате удара по Основянскому и Слободскому районам частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже ракетным ударом была разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, состояние – среднее.

В Изюмском районе, Донецкой общине, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован 1 человек 48 лет. В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га.

В пгт Печенеги в 21:00 в результате обстрела загорелся частный дом, в результате чего погибла 20-летняя женщина. Ранена и госпитализирована 42-летняя женщина.

В Богодуховском и Харьковском районах также было возгорание открытых территорий и складских помещений.

"Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Наши бойцы держат позиции по всем направлениям. Россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск и укрепиться на позициях. Оккупанты провели разведку боем в районе населенного пункта Долина, успеха не имели и отошли", - подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, российские военные 9 июля нанесли ракетный удар в одном из жилых районов Харькова. Легкие повреждения получили 4 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также глава ОВА призвал местных жителей максимально ограничить пребывание на улицах города.