На Херсонщині окупанти заявили про "примусове видворення" за непокору

Терор на Херсонщині з боку окупаційної влади посилюється. За порушення так званих "указів" окупаційної влади мешканцям погрожують "видворити" їх за межі області.

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Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Терор на Херсонщині з боку окупаційної влади посилюється, набуваючи форм ще й документального його оформлення", - заявив він та опублікував новий указ так званої окупаційної влади.

Відповідно до "указу", примусове "видворення" загрожує, зокрема, тим, хто перешкоджає "роботі" окупаційної влади, за "дискредитацію органів влади", зовнішньої політики Росії та багато іншого.

Особливим цинізмом є санкція за порушення цього "указу" - видворення за територію області.

"Це при тому, що через політику, що проводиться орками, більшість населення, яке залишилося, вкрай обмежена у можливості евакуації або ж взагалі не має такої можливості", - зазначив Соболевський.

Він підкреслив, що херсонці - це не жителі РФ, більшість з яких багаторічна системна промивка мізків перетворила на зомбі.

"Тому нашим людям ця історія 100% "не зайде"", - переконаний Собалевський.

Зазначимо, Центральна виборча комісія звернулась до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо оперативного розслідування для недопущення організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях та закликала громадян України, які там проживають, не брати участі у псевдореферендумах.