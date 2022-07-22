ВСУ отразили атаку россиян со стороны Лисичанского НПЗ, - ОВА

Россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области. В течение 21 июля они нанесли два ракетных и два авиа удара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Постоянным огненным поражением они хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донбасса. Иногда оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки", - отметил Гайдай.

Около этого населенного пункта региона постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу Луганской области.

Вчера ВСУ удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел.

Как сообщил Гайдай, россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников.

За минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны почти каждая деревня и город, куда вражеское вооружение может достать.

Отметим, что российские военные в Луганской области применяют массированный артиллерийский огонь, бомбы удары, все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед. В Луганской области не осталось ни одного клочка земли, не пораженного русской артиллерией .