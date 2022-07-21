На Луганщині не залишилося жодного клаптику землі, не ураженого російською артилерією, - голова ОВА

Російські військові у Луганській області застосовують масований артилерійський вогонь, бомбі удари, всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед. Зокрема, окупанти організували кілька спроб штурму з різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл.

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Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, на Луганщині не залишилося жодного квадратного метра землі, не ураженого російською артилерією

"Обстріли дуже щільні. Припиняються, лише коли "втомляється" метал. Населені пункти, в яких наші хлопці тримають оборону на сході, 20 липня зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу", - сказав він.

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Очільник ОВА наголосив, що окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але "на їх шляху не степ, і ніхто привітно не зустрічає незваних гостей". В кожному, навіть маленькому населеному пункті росіянам чинять гідний опір.

"Ворог застосовує звичну для себе тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовує всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед. Росіяни організували декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл. Додалися руйнування у Верхньокам’янському. З повітря вкотре обстріляна Білогорівка", - розповів Сергій гайдай.

Зокрема, аби уникнути загальної мобілізації і негативних настроїв у РФ, ворог продовжує використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили.

"Примусова мобілізація триває, до прикладу, на Старобільщині. Чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але «квитки» на фронт місцеве населення отримує. Чомусь більшість з них була упевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильно давати ніхто не буде. Але ж вони мають справу із росіянами, де не запитують про бажання і не дивляться на стан здоров’я – їм потрібна лише жива сила", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, 20 липня поблизу села Кошове Криворізького району Дніпропетровської області ворожий танк обстріляв два комбайни у полі. Комбайни збирали хліб, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни.