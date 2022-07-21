В Луганской области не осталось ни одного клочка земли, не пораженного российской артиллерией, - глава ОВА

Российские военные в Луганской области применяют массированный артиллерийский огонь, бомбы, все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед. В частности, оккупанты организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Луганской области не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией

"Обстрелы очень плотные. Прекращаются, только когда "устает" металл. Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления", – сказал он.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но "на их пути не степь, и никто радостно не встречает незваных гостей". В каждом, даже маленьком населенном пункте, россиянам оказывают достойное сопротивление.

"Враг применяет привычную для себя тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед. Россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел. Добавились разрушения в Верхнекаменском. Под обстрел попала Белогоровка", - рассказал Сергей Гайдай.

В частности, чтобы избежать всеобщей мобилизации и негативных настроений в РФ, враг продолжает использовать нетрадиционные источники накопления боевой силы.

"Принудительная мобилизация продолжается, к примеру, на Старобельщине. Мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать, но "билеты" на фронт местное население получает. Почему-то большинство из них были уверены, что их это не коснется и оружие в руки насильно давать никто не будет. Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья - им нужна только живая сила", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, 20 июля вблизи села Кошево Криворожского района Днепропетровской области вражеский танк обстрелял два комбайна в поле. Когда комбайны собирали хлеб, приехал вражеский танк и принялся прицельно расстреливать эти комбайны.