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Россияне ночью массированно обстреляли Николаев
Ночью 21 июля Николаев снова оказался под массированным вражеским обстрелом. В городе в тот момент была объявлена воздушная тревога.
Об этом в сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", — отметил он.
Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, противник выпустил семь ракет С-300 по городу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.
Спасатели ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов.
Предварительно - 1 пострадавший.
Отметим, воздушная тревога в Николаеве началась вскоре после 3:00 и продолжалась 40 минут.
Напомним, ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву. Прогремело около 10 мощных взрывов. Известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.
Ранее сообщалось, что Николаев "закроют" на один или два дня для того, чтобы разыскать и задержать коллаборантов и предателей Украины.