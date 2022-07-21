Россияне ночью массированно обстреляли Николаев

Ночью 21 июля Николаев снова оказался под массированным вражеским обстрелом. В городе в тот момент была объявлена воздушная тревога.

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Об этом в сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", — отметил он.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, противник выпустил семь ракет С-300 по городу.

Известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.

Спасатели ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов.

Предварительно - 1 пострадавший.

Отметим, воздушная тревога в Николаеве началась вскоре после 3:00 и продолжалась 40 минут.

Напомним, ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву. Прогремело около 10 мощных взрывов. Известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.

Ранее сообщалось, что Николаев "закроют" на один или два дня для того, чтобы разыскать и задержать коллаборантов и предателей Украины.