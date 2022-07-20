Николаев "закроют" на несколько дней, - Ким

Николаев "закроют" на один или два дня для того, чтобы разыскать и задержать коллаборантов и предателей Украины. Об этом 20 июля в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Об этом (закрытии) вместе с военными мы сообщим заблаговременно, чтобы люди могли закупить еду, воду и имели возможность спланировать свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", — заявил Ким.

Такие меры планируют принять через несколько недель. В настоящее время местные власти и военные разыскивают коллаборатов, в том числе корректировщиков огня.

Накануне глава Николаевской ОВА предложил вознаграждение в $100 за информацию о таких изменниках. В частности, местные власти просят отправлять письма с информацией о корректировщиках огня на электронную почту – [email protected]

Ким уточнил, что в письме необходимо будет указать ФИО лица, которое передает оккупантам места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага. Также следует отметить следующие данные:

номер мобильного телефона;

адрес проживания;

геолокацию местоположения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность.

Напомним, ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву. Прогремело около 10 мощных взрывов. Известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.