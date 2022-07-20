Миколаїв "закриють" на кілька днів, - Кім

Миколаїв "закриють" на один чи два дні для того, щоб розшукати та затримати колаборантів та зрадників України. Про це 20 липня у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Про це (закриття) разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", — заявив Кім.

До таких заходів планують вдатися через декілька тижнів. На разі місцева влада та військові розшукують колаборатів, в тому числі корегувальників вогню.

Напередодні голова Миколаївської ОВА запропонував винагороду в $100 за інформацію про таких зрадників. Зокрема, місцева влада просить надсилати листи з інформацією про коригувальників вогню на електронну скриньку – [email protected]".

Кім уточнив, що у листі необхідно буде зазначити ПІБ особи, яка передає окупантам місця перебування українських військових або корегує вогонь ворога. Також треба зазначити такі дані:

номер мобільного телефону;

адресу проживання;

геолокацію місця перебування або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу.

Нагадаємо, вночі 17 липня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Миколаєву. Прогриміло близько 10 потужних вибухів. Відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.