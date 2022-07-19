Кім роз’яснив, як платитиме громадянам за здачу ворожих коригувальників вогню

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім детально пояснив процедуру отримання винагороди за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в області.

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"Надайте відомості на осіб, які, на вашу думку, коригують вогонь окупанта, військових та допомагають їм. Надсилайте ці відомості на електронну скриньку", – написав він у Facebook.

Кім уточнив, що у листі необхідно буде зазначити ПІБ особи, яка передає окупантам місця перебування українських військових або корегує вогонь ворога. Також треба зазначити такі дані:

номер мобільного телефону;

адресу проживання;

геолокацію місця перебування або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу.

Крім того, необхідно буде дати докладний опис події або фактів, за наявності фото- та відеодокази або факти в електронному вигляді, які вказують, що особа допомагає військовим РФ, а також надати ПІБ заявника та контактний номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення обставин.

"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі $100", – підсумував Кім.

Нагадаємо, що за день до цього Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню у Миколаївській області.