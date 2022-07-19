Ким разъяснил, как будет платить гражданам за сдачу враждебных корректировщиков огня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подробно объяснил процедуру получения вознаграждения за предоставление информации о вражеских корректировщиках огня в области.

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"Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных и помогают им. Присылайте эти сведения на электронный ящик ", – написал он в Facebook .

Ким уточнил, что в письме необходимо будет указать ФИО лица, которое передает оккупантам места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага. Также следует отметить следующие данные:

номер мобильного телефона;

адрес проживания;

геолокацию местоположения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность.

Кроме того, необходимо будет дать подробное описание события или фактов, при наличии фото- и видеодоказательств или фактов в электронном виде, указывающих, что лицо помогает военным РФ, а также предоставить ФИО заявителя и контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

"После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере $100", – подытожил Ким.

Напомним, что за день до этого Ким пообещал выплачивать гражданам по $100 за предоставление информации о вражеских корректировщиках огня в Николаевской области.