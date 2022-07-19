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Категория
Общество
Дата публикации

Ким разъяснил, как будет платить гражданам за сдачу враждебных корректировщиков огня

Ким разъяснил, как будет платить гражданам за сдачу враждебных корректировщиков огня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подробно объяснил процедуру получения вознаграждения за предоставление информации о вражеских корректировщиках огня в области.

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"Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных и помогают им. Присылайте эти сведения на электронный ящик ", – написал он в Facebook .

Ким уточнил, что в письме необходимо будет указать ФИО лица, которое передает оккупантам места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага. Также следует отметить следующие данные:

  • номер мобильного телефона;
  • адрес проживания;
  • геолокацию местоположения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность.

Кроме того, необходимо будет дать подробное описание события или фактов, при наличии фото- и видеодоказательств или фактов в электронном виде, указывающих, что лицо помогает военным РФ, а также предоставить ФИО заявителя и контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

"После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере $100", – подытожил Ким.

Напомним, что за день до этого Ким пообещал выплачивать гражданам по $100 за предоставление информации о вражеских корректировщиках огня в Николаевской области.

Автор:
Максим Беркаль