Віталій Кім пообіцяв по $100 за інформацію про ворожих коригувальників вогню

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих коригувальників вогню у Миколаївській області, розповів сам чиновник у зверненні.

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"Я платитиму $100 кожному, хто "наведе" на навідника, для того, щоб виявити реальну людину, яка наводить (корегує влучання ворожих ракет – ред.)", – відмітив він.

Разом з тим Кім уточнив, що наразі розробляється докладна інструкція щодо процедури перевірки інформації та подальшої виплати за неї.

"Не можна буде просто звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: відео, хто, телефон, підтвердження. Ми зараз зі спецслужбами це все пропрацюємо, але в принципі можна вже придивлятися до негідників, які допомагають росіянам", – додав він.

Нагадаємо, що вночі 17 липня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Миколаєву. Прогриміло близько 10 потужних вибухів. Відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.

Зазначимо, 16 липня вранці російські війська вкотре обстріляли Миколаїв та Миколаївську область.