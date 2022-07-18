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Виталий Ким пообещал по $100 за информацию о вражеских корректировщиках огня
Глава Николаевской ОВ Виталий Ким пообещал выплачивать гражданам по $100 за предоставление информации о вражеских корректировщиках огня в Николаевской области, рассказал сам чиновник в обращении.
"Я буду платить $100 каждому, кто "наведет" на наводчика, для того, чтобы обнаружить реального наводящего человека (корректирует попадание вражеских ракет – ред.)", – отметил он.
Вместе с тем Ким уточнил, что в настоящее время разрабатывается подробная инструкция по процедуре проверки информации и последующей выплате за нее.
"Нельзя будет просто свести счеты с кем-то. Будет четкая инструкция: видео, кто, телефон, подтверждение. Мы сейчас со спецслужбами это все проработаем, но в принципе можно уже присматриваться к негодяям, помогающим россиянам", – добавил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву. Прогремело около 10 мощных взрывов. Известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.
Отметим, 16 июля утром российские войска еще раз обстреляли Николаев. и Николаевской области.