Виталий Ким пообещал по $100 за информацию о вражеских корректировщиках огня

Глава Николаевской ОВ Виталий Ким пообещал выплачивать гражданам по $100 за предоставление информации о вражеских корректировщиках огня в Николаевской области, рассказал сам чиновник в обращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Я буду платить $100 каждому, кто "наведет" на наводчика, для того, чтобы обнаружить реального наводящего человека (корректирует попадание вражеских ракет – ред.)", – отметил он.

Вместе с тем Ким уточнил, что в настоящее время разрабатывается подробная инструкция по процедуре проверки информации и последующей выплате за нее.

"Нельзя будет просто свести счеты с кем-то. Будет четкая инструкция: видео, кто, телефон, подтверждение. Мы сейчас со спецслужбами это все проработаем, но в принципе можно уже присматриваться к негодяям, помогающим россиянам", – добавил он.

Напомним, что ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву. Прогремело около 10 мощных взрывов. Известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.

Отметим, 16 июля утром российские войска еще раз обстреляли Николаев. и Николаевской области.