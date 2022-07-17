В Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов

Ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Отметим, около трех часов ночи в Николаеве и области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии мэр подтвердил, что по городу есть "прилеты".

"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание", - отметил Сенкевич.

Больше информации он пообещал обнародовать позже.

"Утром, 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отметим, 16 июля утром российские войска в очередной раз обстреляли Николаев и Николаевскую область.

А 15 июля государство-террорист РФ атаковало 2 крупнейших университета в Николаеве и выпустило не менее 10 ракет.