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В Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов
Ночью 17 июля армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Николаеву.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Отметим, около трех часов ночи в Николаеве и области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии мэр подтвердил, что по городу есть "прилеты".
"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание", - отметил Сенкевич.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Больше информации он пообещал обнародовать позже.
"Утром, 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Отметим, 16 июля утром российские войска в очередной раз обстреляли Николаев и Николаевскую область.
А 15 июля государство-террорист РФ атаковало 2 крупнейших университета в Николаеве и выпустило не менее 10 ракет.