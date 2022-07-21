В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны

Вблизи села Кошево Криворожского района Днепропетровской области вражеский танк обстрелял два комбайна в поле.

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Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Инцидент произошел 20 июля в селе Кошово Криворожского района на границе с Херсонщиной.

По словам Вилкула, комбайны собирали хлеб, заехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.

"Слава Богу, ребятам удалось скрыться. На технике лишь небольшие осколочные попадания", - отметил он.

По словам Вилкула, враг увеличил количество обстрелов вдоль линии столкновения. Россияне используют ствольную артиллерию, танки и РСЗО. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Отметим, в Днепропетровской области 12 тысяч гектаров покрыты вражескими боеприпасами, что не позволяет аграриям собрать урожай. Еще более 400 гектаров посевов сгорели из-за вражеских обстрелов.

Ранее, 10 и 11 июля, россияне также обстреляли поля с урожаем зерна в Николаевской области, где в результате возникли пожары. До этого в Запорожье кафиры начали поджигать пшеничные поля, чтобы взорвать продовольственную безопасность Украины.