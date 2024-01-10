Стало известно, когда завершится строительство первой подземной школы в Харькове (ВИДЕО)

Первую подземную школу в Индустриальном районе Харькова планируют открыть в марте 2024 года. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что строительство первой подземной школы в Индустриальном районе Харькова идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду.

Как сообщил глава Харькова, сегодня уже смонтированы все бетонные конструкции, поэтому сейчас работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции.

"Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта месяца мы смогли учить здесь наших детей и приступить к возведению следующей школы в одном из центральных районов города", - подчеркнул Терехов.

Напомним, в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Также в поселке Коротичи под Харьковом строят подземную школу, способную выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Что известно о подземной школе в Харькове

В октябре 2023 года Игорь Терехов объявил, что продолжаются подготовительные работы по строительству подземной школы в Харькове. Ее возведение стоило около 58 млн. гривен.

Открытие подземной школы планировалось в январе 2024 года. По данным Терехова, в помещении в две смены смогут учиться около 900 детей.