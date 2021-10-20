Пользователи Instagram смогут делать совместные посты

Пользователи социальной сети Instagram получат возможность публикации совместных постов.

Об этом пишет The Verge.

Новая функция под названием collabs (коллаборации) позволит владельцам двух аккаунтов совместно редактировать пост или видео Reels. Для этого одному из них нужно будет пригласить другого на экране добавления тэгов.

Публикация будет видна подписчикам обоих пользователей, комментарии к посту также будут общими.

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Еще одним нововведением в соцсети станет возможность создания постов из веб-версии приложения.

Нововведения будут доступны в ближайшие дни.

Напомним, это второе крупное обновление Instagram за последние недели. Раньше социальная сеть разрешила постить в основной ленте видео до 60 минут.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.