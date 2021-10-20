  • Главная
  • Бизнес
1 час назад

Пользователи Instagram смогут делать совместные посты

Публикация будет видна подписчикам обоих пользователей, комментарии к посту также будут общими

Пользователи Instagram смогут делать совместные посты Пользователи Instagram смогут делать совместные посты
Пользователи Instagram смогут делать совместные посты

Пользователи социальной сети Instagram получат возможность публикации совместных постов.

Об этом пишет The Verge.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Новая функция под названием collabs (коллаборации) позволит владельцам двух аккаунтов совместно редактировать пост или видео Reels. Для этого одному из них нужно будет пригласить другого на экране добавления тэгов. 

Публикация будет видна подписчикам обоих пользователей, комментарии к посту также будут общими. 

Читайте также:
Ребрендинг: Facebook меняет название

Еще одним нововведением в соцсети станет возможность создания постов из веб-версии приложения.

Нововведения будут доступны в ближайшие дни.

Напомним, это второе крупное обновление Instagram за последние недели. Раньше социальная сеть разрешила постить в основной ленте видео до 60 минут.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Instagram-страницу Консульства РФ в Харькове взломали — нардеп
Instagram-страницу Консульства РФ в Харькове взломали — нардеп
Ребрендинг: Facebook меняет название
Ребрендинг: Facebook меняет название
"Это должно стать нормой": Ткаченко призвал банить в соцсетях противников вакцинации
"Это должно стать нормой": Ткаченко призвал банить в соцсетях противников вакцинации
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рейтинг Зеленского резко обвалился после офшорного скандала — опрос

  3. "В моргах мест уже нет": Комаровский разъярен из-за нежелания украинцев вакцинироваться

  4. На сотрудников Харьковгаза напали псевдоактивисты в селе Благодатное — заявление компании

  5. Отопление в Киеве подорожает более чем в полтора раза: озвучили новые тарифы

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...