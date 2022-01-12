Суд позволил продолжить "антимонопольное" дело FTC против компании Meta

Судья округа Колумбия огласил решение о возможности подачи Федеральной торговой комиссией США (FTC) антимонопольного иска против компании Meta после отклонения в прошлом году. Об этом сообщает The Verge.

Пересмотренная версия иска приводит те же аргументы с фактами, которые "гораздо более надежны и подробны, чем раньше". В результате судья отверг ходатайство Meta о прекращении дела и позволил продолжить его, хотя и заявил, что перед агентством "вполне может встать непростая задача по доказательству своих претензий".

На протяжении всего дела FTC утверждала, что Meta обладает незаконной монополией на персональные социальные сети и поддерживает ее, приобретая конкурентов Instagram и WhatsApp.

"В отличие от предыдущей, эта жалоба содержит конкретные утверждения, которые указывают на один и тот же вывод: Facebook сохранил доминирующую долю рынка в течение соответствующего периода времени", — говорится в заключении.

Новая жалоба дополнила это утверждение данными Comscore, показывающими долю рынка Meta среди ежедневных активных пользователей (DAU) и ежемесячных активных пользователей (MAU) социальных сетей, а также относительное время, проведенное в этих сетях. Хотя такие цифры, вероятно, будут подвергаться сомнению по ходу рассмотрения дела, они были достаточно убедительными, чтобы позволить Федеральной торговой комиссии преодолеть первое препятствие.

"Мы уверены, что доказательства раскроют фундаментальную слабость утверждений. Наши инвестиции в Instagram и WhatsApp превратили их в то, чем они являются сегодня. Они были хороши для конкуренции, а также для людей и компаний, которые решили использовать наши продукты", — заявили в компании Meta.

Иск FTC против Meta — одна из нескольких попыток правительства США ограничить монопольную власть крупных технологических компаний, в том числе иск Министерства юстиции против Google, возбужденный главой антимонопольного законодательства Джонатаном Кантером.

В Верховный суд округа Аламеда штата Калифорния подала иск к компании Meta также сестра федерального охранника Дэйва Патрика Андервуда, которого убили в 2020 году. Сговору убийц якобы помогла социальная сеть Facebook.

В других странах тоже возникают претензии к компаниям–гигантам. Так, в начале 2022 года Французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных CNIL оштрафовало компанию Alphabet (GOOGL.O) на рекордные 150 миллионов евро за то, что интернет-пользователям было сложно отказываться от онлайн-трекеров, известных как файлы cookie.