На компанию Meta подали в суд: обвиняют в соучастии в убийстве федерального охранника

В Верховный суд округа Аламеда штата Калифорния подала иск к компании Meta сестра федерального охранника Дэйва Патрика Андервуда, которого убили в 2020 году, сообщает engadget.

Иск призван привлечь компанию к ответственности за соучастие в сговоре двух мужчин, которых обвиняют в убийстве. Якобы им в этом помогла социальная сеть Facebook, которой владеет Meta.

Андервуд был застрелен возле федерального здания в Окленде, штат Калифорния, в мае 2020 года. Двое мужчин, обвиняемых по этому делу, были связаны с антиправительственным движением Boogaloo, которое Facebook запретил на своей платформе в июне 2020 года из-за экстремизма.

"Стрельба не была случайным актом насилия, — говорится в иске. — Это была кульминация экстремистского заговора, задуманного и спланированного в Facebook двумя мужчинами".

В иске утверждается, что двое злоумышленники никогда бы не встретились, если бы не рекомендации Facebook, которые подтолкнули их обоих присоединиться к группам, которые "открыто выступали за насилие".

Представитель Meta сказал в заявлении для The New York Times, что "претензии не имеют законного основания", и указал на работу компании в плане запрещения «милитаризованных социальных движений».

"Мы верим и намерены показать, что поведение Facebook привело к росту экстремизма во всем мире и актам насилия в реальном мире, включая убийство офицера Андервуда", - сказал Тед Леопольд представитель сестры Андервуда.

Напомним, в декабре 2021 года Facebook заблокировал более 1000 аккаунтов, связанных с компаниями: Cobwebs, Cognyte, Black Cube, Bluehawk CI, BelltroX и Cytrox. Meta также заявила о прекращении деятельности семи организаций, которые пытались отслеживать не менее 50 тысяч человек по всему миру.

У компании Meta возникали проблемы и в Великобритании — управление по конкуренции и рынкам (CMA) потребовало, чтобы Facebook продал анимационный сервис Giphy после того, как британский регулятор обнаружил, что сделка по его покупке может нанести вред пользователям социальных сетей и британским рекламодателям.