Facebook заблокировал 7 компаний и более 1000 аккаунтов: занимались "слежкой по найму"

“Мета” заявила о прекращении деятельности семи организаций, которые пытались отслеживать не менее 50 тысяч человек по всему миру. Об этом сообщает engadget.

Facebook также заблокировал более 1000 аккаунтов, связанных с компаниями: Cobwebs, Cognyte, Black Cube, Bluehawk CI, BelltroX и Cytrox.

Исследователи безопасности соцсети также идентифицировали "неизвестную организацию в Китае", которая "разрабатывала программное обеспечение для наблюдения" и использовала программное обеспечение для распознавания лиц. В Facebook не сказали, кто стоит за группой, но заявили, что программное обеспечение использовалось "внутренними правоохранительными органами" страны.

Отмечается также, что некоторые компании создают шпионское программное обеспечение и используют другие тактики, в том числе социальную инженерию с фальшивыми учетными записями, для получения доступа к личной информации пользователей.

Во время телефонного разговора с журналистами в четверг глава службы безопасности Meta Натаниэль Глейхер сказал, что, хотя группам "взлома по найму" уделяется много внимания, более широкая индустрия "слежки по найму" также вызывает беспокойство.

"Кибернаемники часто заявляют, что их услуги и их слежка предназначены для отслеживания преступников и террористов. Но наше расследование и аналогичные расследования показали, что преследование на самом деле носит неизбирательный характер и распространяется на журналистов, диссидентов, критиков авторитарных режимов, членов семей оппозиционеров и активистов-правозащитников", — сказал Глейхер.

Meta заявила, что она уведомит "около 50 000" людей из более чем 100 стран, которые, по ее мнению, стали мишенью для этих компаний. Facebook порекомендует этим пользователям пересмотреть свои настройки конфиденциальности и включить дополнительные меры безопасности учетной записи, такие как двухфакторная аутентификация.

Напомним, Россия оштрафовала Twitter, компанию Meta Platforms, которая владеет Facebook, и TikTok, потому что соцсети не удалили контент, который правительство считает незаконным.

С марта 2021 года Россия снизила скорость работы Twitter в качестве наказания за публикации, якобы содержащие видео интимного характера, информацию о злоупотреблении запрещенных веществ и т.д. В свою очередь Twitter отрицает возможность использования своей платформы для пропаганды незаконного поведения.

У компании Meta есть проблемы и Великобритании — управление по конкуренции и рынкам (CMA) потребовало, чтобы Facebook продал анимационный сервис Giphy после того, как британский регулятор обнаружил, что сделка по его покупке может нанести вред пользователям социальных сетей и британским рекламодателям.