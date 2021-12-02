Facebook снял запрет на рекламу криптовалют

Социальная сеть Meta (Facebook) объявила о своем решении отменить запрет на рекламу криптовалютных компаний на своей площадке. Криптовалютные сервисы смогут размещать рекламу при наличии у них необходимых лицензий регуляторов.

Об этом сообщает CNBC.

Meta, бывшая Facebook, 1 декабря объявила о своём решении положить конец запрету на размещение рекламы криптовалютных компаний на своих платформах. Этот шаг последовал за неудачной попыткой компании запустить собственную цифровую валюту, из-за чего глава криптовалютного бизнеса Meta Дэвид Маркус объявил о своем уходе из компании.

В Meta заявили, что криптовалютная сфера достаточно "созрела и стабилизировалась", а госрегулирование установило "более четкие обязанности".

Компания запретила рекламу криптовалют в январе 2018 года, но немного ослабила запрет в мае 2019 года. Принятые меры не позволяли криптовалютным стартапам продвигать свою работу и привлекать клиентов в Facebook и Instagram.

Генри Лав, бывший сотрудник подразделения малого бизнеса Facebook, который с 2016 года инвестировал $500 миллионов в криптовалюты, сказал, что новая политика компании имеет огромное значение для криптоиндустрии. По его мнению, это позволит получить доступ к криптовалютам большему чем когда-либо числу частных инвесторов.

Ещё один бывший сотрудник Facebook Эмад Хасан сказал, что новая политика Meta станет благом для стартапов, работающих над блокчейном.

Meta существенно снизила свои амбиции в отношении криптовалют за последний год. Поделившись в 2019 году своими планами относительно собственных цифровых денег и электронного кошелька, компания столкнулась с жёсткой реакцией со стороны законодательных и регулирующих органов по всему миру.

В октябре Meta наконец-то осуществила пилотный запуск своего цифрового кошелька Novi, но цифровая валюта Diem до сих пор не увидела свет.

Напомним, управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) потребовало, чтобы Facebook продал сервис Giphy после того, как британский регулятор обнаружил, что сделка по его покупке может нанести вред пользователям социальных сетей и британским рекламодателям.