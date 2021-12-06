В Британии создали роботов с человеческой мимикой (ВИДЕО)

Британский разработчик и производитель роботов-гуманоидов Engineered Arts презентовал своих самых реалистичных роботов с мимикой, как у человека. Об этом сообщает Theverge.

Робот по имени Ameca может показать серию разных выражений лица человека и эмоций. Ameca показывает выражение лица человека, который только проснулся, также робот демонстрирует удивление и другие эмоции.

"В ближайшее время мы, скорее всего, не увидим, как Ameca ходит и разговаривает. В настоящее время робот не может ходить, хотя в какой-то момент хочется наделить его этой способностью", — рассказали в Engineered Arts.

Engineered Arts также разработала еще одного реалистичного бота по имени Mesmer. Компания заявляет, что использовала 3D-сканирование реальных людей, чтобы дать боту точную структуру костей, текстуру кожи и реалистичные выражения лица.

Mesmer презентовали через несколько дней после Ameca. Он тоже делает серию выражений лица, которые выглядят еще более убедительно, учитывая, что у этого робота более реалистичная кожа и черты лица, чем у Ameca.

В издании предполагают, что так как Engineered Arts создает гуманоидных роботов для развлечения, Ameca и Mesmer, скорее всего, будут в центре внимания на площадках и мероприятиях, а не выполнять определенную работу.

Тем временем в Эстонии испытали нового боевого робота THeMIS. Во время тестирования задача робота заключалась в транспортировке боеприпасов противотанковой группы и обеспечении поддержки огня из 7,62-мм пулемета для противотанковых групп и групп наблюдателей по мере их продвижения.