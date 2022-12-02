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Tesla наконец-то выпустила свой первый серийный Semi: электрогрузовик получила Pepsi (ВИДЕО)
Американская автомобильная компания Tesla миллиардера Илона Маска через пять лет после презентации наконец-то отправила свой первый грузовик Semi компании PepsiCo. Автомобиль был передан компании во время мероприятия на заводе Tesla в Неваде 1 декабря.
Об этом сообщает Engadget.
Концепт "зеленых" тягачей был представлен еще в 2017 году. Компания планировала запустить производство грузовиков Tesla Semi в 2019 году, однако на фоне пандемии COVID-19 и глобальных проблем с нехваткой комплектующих Semi появился на рынке с задержкой.
Дату начала поставок меняли несколько раз - с 2019 года до 2020-го, а затем до 2021-го. Начиная с мая 2022 года, Tesla открыла бронирование с депозитом в размере $20 000.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что всего PepsiCo заказала 100 таких грузовиков.
Грузовик Tesla Semi, впервые представленный в 2017 году, первоначально продавался за $150 000 и $180 000 по версии на 300 миль (482 км) и 500 миль (804 км) соответственно.
Это дороже, чем за дизельный грузовик, но в Tesla говорят, что его продукция может работать на 20% эффективнее и может сэкономить до $250 000 за миллионы миль.
Каждый грузовик будет оснащен аккумулятором мощностью 1 МВт. Это обеспечивает 20-секундный разгон до 96 км/ч. Semi также оснащены расширенными возможностями автопилота, системами смягчения ударов и датчиками слепых зон.
Напомним, Tesla приступила к производству новых грузовых электрокаров Tesla Semi Truck.
Кроме того, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.