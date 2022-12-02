Tesla наконец-то выпустила свой первый серийный Semi: электрогрузовик получила Pepsi (ВИДЕО)

Американская автомобильная компания Tesla миллиардера Илона Маска через пять лет после презентации наконец-то отправила свой первый грузовик Semi компании PepsiCo. Автомобиль был передан компании во время мероприятия на заводе Tesla в Неваде 1 декабря.

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Об этом сообщает Engadget.

Концепт "зеленых" тягачей был представлен еще в 2017 году. Компания планировала запустить производство грузовиков Tesla Semi в 2019 году, однако на фоне пандемии COVID-19 и глобальных проблем с нехваткой комплектующих Semi появился на рынке с задержкой.

Дату начала поставок меняли несколько раз - с 2019 года до 2020-го, а затем до 2021-го. Начиная с мая 2022 года, Tesla открыла бронирование с депозитом в размере $20 000.

Отмечается, что всего PepsiCo заказала 100 таких грузовиков.

Грузовик Tesla Semi, впервые представленный в 2017 году, первоначально продавался за $150 000 и $180 000 по версии на 300 миль (482 км) и 500 миль (804 км) соответственно.

Это дороже, чем за дизельный грузовик, но в Tesla говорят, что его продукция может работать на 20% эффективнее и может сэкономить до $250 000 за миллионы миль.

Tesla Semi driving 500 miles, fully loaded, on a single charge pic.twitter.com/iZzomLcwZF — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Каждый грузовик будет оснащен аккумулятором мощностью 1 МВт. Это обеспечивает 20-секундный разгон до 96 км/ч. Semi также оснащены расширенными возможностями автопилота, системами смягчения ударов и датчиками слепых зон.

Напомним, Tesla приступила к производству новых грузовых электрокаров Tesla Semi Truck.

Кроме того, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.