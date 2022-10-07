Tesla розпочала виробництво вантажних електрокарів

Американська автомобільна компанія Tesla розпочала виробництво нових вантажних електрокарів Tesla Semi Truck. Про це 7 жовтня в Twitter повідомив її засновник Ілон Маск.

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За його словами, перші вантажні електрокари отримає компанія Pepsi до 1 грудня 2022 року. Він також стверджує, що запас ходу автівки складає 500 миль (805 км).

Tesla офіційно не повідомила, яку кількість Semi Truck планує випустити. Попередньо відомо лише, що вантажівка коштуватиме $180 000. При цьому, відповідно до програми субсидій США, схваленої Сенатом, є дисконт у $40 000.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Маск представив прототип футуристичного автомобіля Semi з акумуляторним живленням в 2017 році. Тоді він заявляв, що вантажівка Class 8 буде запущена у виробництво до 2019 року. Через брак деталей терміни постійно переносили.

Крім того, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі