- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Рекордні поставки електрокарів Tesla затьмарюють проблеми з логістикою
Компанія Tesla Ілона Маска оголосила про про нижчі, ніж очікувалося, поставки електричних автомобілів у третьому кварталі через логістичні проблеми.
Про це пише Reuters.
Так, за даними Refinitiv, Tesla поставила 343 830 електромобілів, що є рекордом для найдорожчого автовиробника в світі, але менше, ніж очікували аналітики. Роком раніше Tesla поставила 241 300 одиниць.
Останні поставки не досягли виробництва Tesla в 365 923 автомобілів, що є рідкістю для автовиробника, який спостерігав, як його поставки вищі або близькі до виробництва в багатьох останніх кварталах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Оскільки наші обсяги виробництва продовжують зростати, стає все складніше забезпечити транспортні потужності транспортних засобів за прийнятною ціною протягом цих пікових тижнів логістики", — йдеться в заяві Tesla.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що Tesla має "божевільну хвилю" поставок наприкінці кожного кварталу, тому що її завод у Шанхаї виготовляє автомобілі для експорту в Європу та інші країни.
Tesla знову попросила співробітників допомогти доставити "дуже велику кількість автомобілів клієнтам, які з нетерпінням чекають своїх замовлень".
У Tesla також заявили, що "стає все складніше забезпечити потужність транспортного засобу за розумну ціну".
"Економіка на периферії все ще негативно впливає на Tesla, головним чином на логістику. Але я думаю, що тут є певні проблеми. Над автомобільним сектором нависла темна хмара. І Tesla не застрахована", — сказав Reuters аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.
Нагадаємо, Tesla призупинила прийом заявок на виготовлення та доставку популярного автомобіля Tesla Model 3 Long Range.