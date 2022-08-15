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Авто
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Tesla призупинила прийом заявок на свою найпопулярнішу модель

Tesla призупинила прийом заявок на свою найпопулярнішу модель

Американська компанія Tesla призупинила прийом заявок на виготовлення та доставку популярного автомобіля Tesla Model 3 Long Range. На сайті більше не можна подати відповідну заявку.

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Про це повідомляє пресслужба Асоціації українських автомобілевиробників (Укравтопром).

Відтак, з 12 серпня, електромобіль Tesla Model 3 Long Range тимчасово не доступний для продажу на офіційному сайті автовиробника.

Кнопка замовлення неактивна, з приміткою, що придбати авто можна буде лише з наступного року.

Причина – надвисокий попит на автомобіль, який перевищує можливості виробництва.

Ще в травні засновник компанії Tesla Ілон Маск прогнозував перерву на замовлення деяких моделей Tesla.

Він підтвердив у Twitter призупинення прийому замовлень на модель через занадто велику кількість покупців і, як результат, довгий лист очікування. Ілон Маск анонсував поновлення продажів після збільшення обсягів виробництва.

Зазначимо, у липні українці придбали та зареєстрували 1 732 електромобілі, що у 2,3 раза більше, ніж у липні торік, та на 64% більше показника червня цього року.

Автор:
Світлана Манько