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Попит на електромобілі в Україні шалено зростає: найпопулярніші моделі
У липні українці придбали та зареєстрували 1 732 електромобілі, що у 2,3 раза більше, ніж у липні торік, та на 64% більше показника червня цього року.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації українських автомобілевиробників (Укравтопром).
Зазначається, що частка нових авто у загальній кількості реєстрацій електромобілів у липні цього року становила 11% , тоді як у липні минулого року вона була на рівні 20%.
Найпопулярнішим легковим автомобілем на українському ринку електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На другому місці за популярністю опинилась марка Volkswagen е-Golf, 151 авто якої було придбано у липні. Третє місце посіла Volkswagen ID.4, 134 авто цієї марки зареєстрували українці у попердньому місяці.
Також до п'ятірки найпопулярніших електромобілів липня потрапили Renault Zoe – 112 одиниць та Tesla Model 3 – 75 одиниць.
Загалом із початку 2022 року український парк електромобілів поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Зазначимо, близько 25% опитаних громадян США заявили, що наступним авто, яке вони куплять, буде електромобіль, оскільки ціни на бензин злетіли до рекордного рівня.