Спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза: самые популярные модели

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1732 электромобиля, что в 2,3 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 64% больше показателя июня этого года.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей (Укравтопром).

Отмечается, что доля новых авто в общем количестве регистраций электромобилей в июле этого года составила 11%, в то время как в июле прошлого года она была на уровне 20%.

Самым популярным легковым автомобилем на украинском рынке электрических автомобилей остается Nissan Leaf. В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 288 автомобилей этой модели.

На втором месте по популярности оказалась марка Volkswagen е-Golf, 151 автомобиль которой был приобретен в июле. Третье место заняла Volkswagen ID.4, 134 авто этой марки зарегистрировали украинцы в предыдущем месяце.

Также в пятерку самых популярных электромобилей июля попали Renault Zoe – 112 единиц и Tesla Model 3 – 75 единиц.

С начала 2022 года украинский парк электромобилей пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Отметим, около 25% опрошенных граждан США заявили, что следующим авто, которое они купят, будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.