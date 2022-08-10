Подержанные авто и "зеленый" транспорт: как позаботиться о мобильности во время войны и остаться экофрендли

Проблема экологии остро стоит в обществе и оказывает прямое влияние на качество нашей с вами жизни. По последним данным ООН, загрязнение воздуха повлекло больше смертей, чем COVID-19 в течение первых 18 месяцев пандемии.

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Прибавьте к этому колоссальный вред окружающей среде от военных действий. Конечно, на качество воздуха в значительной степени влияет и транспорт. Однако в современной жизни, а тем более, в условиях войны, личный автомобиль играет ключевую роль и обеспечивает мобильность, а кому-то и спасает жизнь. Как же найти компромисс между потребностью в быстром передвижении и заботой об экологии?



Как сильно автомобили влияют на экологию?

Действительно, автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы. По статистике Государственной экологической инспекции Украины, автомобили являются причиной 90% выбросов угарного газа, а наибольшая концентрация ядовитых веществ, конечно же, в часы пик.

И действительно ли отработанные газы автомобилей становятся причиной критического загрязнения воздуха? Спойлер: нет. По данным ресурса "Our World in Data", доля выбросов парниковых газов от транспорта составляет всего 11,9% от общих выбросов. Больше всего вредит экологии энергетика и сельское хозяйство.

Тем не менее, экологизация передвижения, особенно в крупных городах, важна прежде всего для нашего с вами здоровья и качества жизни. Самое простое правило вы точно знаете. Это уменьшение количества выездов на частном автомобиле в пользу общественного транспорта, велосипеда или пешей прогулки. Тем не менее, автомобиль все равно для многих останется основным способом передвижения и незаменимым компаньоном для дальних путешествий, переездов или срочных поездок. А их у большинства из нас за последние месяцы было немало. Так как же быть: планировать переход на альтернативный транспорт, отдать предпочтение новым авто или, может, наоборот, экологичнее приобрести подержанный автомобиль? Давайте разберемся.

Экологический выбор: подержанные авто или новые

Экологические преимущества новых автомобилей по сравнению с подержанными на первый взгляд кажутся очевидными. Ведь такой транспорт обычно гарантированно отвечает последним экологическим нормам и стандартам топливной эффективности, а следовательно, углеродный след новых авто должен быть ниже, чем от машин с пробегом. Однако не следует забывать об экологических последствиях производства автомобиля. Для понимания масштабов индустрии отмечу, что в прошлом году с конвейеров сошло около 80 миллионов новых автомобилей. Представьте, сколько для этого использовали металл, пластик и стекла и добавьте сюда влияние на экологию от производственных мощностей. И этот автомобиль еще даже не выехал на дорогу.

Поэтому с экологической точки зрения будет целесообразнее поддерживать свой подержанный автомобиль в рабочем и в надлежащем состоянии как можно дольше или приобрести авто на вторичном рынке. В общем, практика повторного использования вещей существенно снижает влияние на окружающую среду. Так, по данным глобального исследования OLX Group, в 2021 году благодаря купле-продаже авто на вторичке удалось избежать влияния на окружающую среду, эквивалентную 5.4 млн тонн выбросов углекислого газа. Все потому, что каждый выбор в пользу б/у автомобиля экономит много материалов, парниковых газов, выбросов, энергии и воды, которые пошли бы на производство и эксплуатацию нового автомобиля.

Электрокары против традиционных автомобилей

Отсутствие выбросов – несомненное преимущество автомобилей с электрическим двигателем. Вместо использования топлива электрокары могут работать на возобновляемой энергии. Однако было бы ошибочно утверждать, что электромобили совсем не влияют на экологию. Во-первых, производство электроэнергии также загрязняет атмосферу углеродом. Во-вторых, изготовление аккумуляторов для электромобилей более материалоемко. Тем не менее, исследования подтверждают, что уровень выбросов углекислого газа от электрокаров все равно на 22% ниже по сравнению с дизельными авто и на 28% ниже по сравнению с бензиновыми. Поэтому покупатели все чаще предпочитают именно альтернативные автомобили.

Увеличение популярности альтернативного транспорта, к слову, прослеживается и в Украине. Однако веской причиной перейти на "зеленый" транспорт стала не только экологичность, но и кризис с горючим. Если проследить тенденцию на олх, то количество объявлений о продаже электрокаров стало увеличиваться весной. Больше всего предложений было в апреле, мае и июне – в период действия нулевого растаможивания. А если сравнить, то ассортимент увеличился более чем вдвое: 1944 объявления в июне по сравнению с 893 предложениями в апреле. Кстати, самый большой выбор был среди электрокаров Nissan, Tesla и Volkswagen. За последние несколько месяцев количество предложений по продаже этих авто выросло в 3-4 раза. Украинцы же чаще всего отзываются на объявления о продаже электрокаров Renault — 9 отзывов на одно объявление. Причина очевидна — эта марка более доступна по сравнению с лидерами рынка. В то же время в первую тройку интересов также вошли Nissan и Tesla.

Случится ли "бум" альтернативного транспорта?

Прогнозирую, что тенденция к увеличению количества альтернативного транспорта будет сохраняться и дальше, ведь нулевое растаможивание все еще действует на автомобили с электродвигателем. Таким образом, правительство специально стимулирует покупку электрокаров в условиях войны и дефицита горючего. И даже при льготном ввозе, на увеличение доли альтернативного транспорта понадобится время, ведь на украинском рынке все равно пока значительно преобладают авто с двигателем внутреннего сгорания. Таких автомобилей гораздо больше в ассортименте, да и сами покупатели чаще всего отзываются на объявления о продаже автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем.

Тем не менее, большинство украинских водителей и сами не задумываются о том, что даже просто приобретя авто на вторичном рынке они, скорее всего, уже внесли вклад в уменьшение экологического ущерба, ведь предупредили материальные и ресурсные затраты на производство нового автомобиля. Поэтому покупая авто у предыдущего владельца или из-за границы вы не только прилично экономите, но и приобщаетесь к шеринговой экономике и культуре сознательного потребления. Самое важное в таком случае тщательно осматривать автомобиль перед покупкой, чтобы выбрать вариант в хорошем состоянии, который честно прослужит вам в течение длительного времени.

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