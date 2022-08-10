Вживані авто та "зелений" транспорт: як подбати про мобільність під час війни та залишитись екофрендлі

Проблема екології гостро стоїть у суспільстві та прямо впливає на якість нашого з вами життя. За останніми даними ООН, забруднення повітря спричинило більше смертей, ніж COVID-19 упродовж перших 18 місяців пандемії.

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Додайте до цього колосальну шкоду довкіллю від воєнних дій. Звісно ж, на якість повітря значною мірою впливає і транспорт. Однак у сучасному житті, а тим паче, в умовах війни, особисте авто відіграє ключову роль та забезпечує мобільність, а комусь і рятує життя. То як же знайти компроміс між потребою в швидкому пересуванні та турботою про екологію?



Як сильно автомобілі впливають на екологію?

Дійсно, автомобільний транспорт — одне із основних джерел забруднення атмосфери. За статистикою Державної екологічної інспекції України, автівки є причиною 90% викидів чадного газу, а найбільша концентрація отруйних речовин, звичайно ж, у години пік.

Та чи дійсно відпрацьовані гази автомобілів стають причиною критичного забруднення повітря? Спойлер: ні. За даними ресурсу "Our World in Data", частка викидів парникових газів від транспорту становить лише 11,9% від загальних викидів. Найбільше ж шкодить екології енергетика та сільське господарство.

Тим не менше, екологізація пересування, а особливо у великих містах, важлива насамперед для нашого з вами здоров’я та якості життя. Найпростіше правило ви точно знаєте. Це зменшення кількості виїздів на приватному авто на користь громадського транспорту, велосипеда чи пішої прогулянки. Тим не менше, автівка все одно для багатьох залишиться основним способом пересування та незамінним компаньйоном для далеких подорожей, переїздів чи термінових поїздок. А їх у більшості з нас упродовж останніх місяців було чимало. То як же бути: планувати перехід на альтернативний транспорт, надати перевагу новим авто чи, може, навпаки, екологічніше придбати вживану автівку? Давайте розберемось.

Екологічний вибір: старі авто чи нові

Екологічні переваги нових автомобілів у порівнянні зі вживаними на перший погляд здаються очевидними. Адже такий транспорт зазвичай гарантовано відповідає останнім екологічним нормам та стандартам паливної ефективності, а отже вуглецевий слід нових авто має бути нижчим, ніж від машин з пробігом. Проте не слід забувати про екологічні наслідки виробництва автомобіля. Для розуміння масштабів індустрії зазначу, що минулого року з конвеєрів зійшло близько 80 мільйонів нових авто. Уявіть, скільки для цього використали металу, пластику та скла та додайте сюди вплив на екологію від виробничих потужностей. І це автівка ще навіть не виїхала на дорогу.

Тож з екологічної точки зору буде доцільніше підтримувати свій старий автомобіль у робочому та в належному стані якомога довше або ж придбати авто на вторинному ринку. Загалом практика повторного використання речей суттєво знижує вплив на довкілля. Так, за даними глобального дослідження OLX Group, у 2021 році завдяки купівлі-продажу авто на вторинці вдалося уникнути впливу на навколишнє середовище, що еквівалентний 5.4 млн тонн викидів вуглекислого газу. Усе тому, що кожен вибір на користь вживаного автомобіля заощаджує багато матеріалів, парникових газів, викидів, енергії та води, які б пішли на виробництво та експлуатацію нової автівки.

Електрокари проти традиційних автомобілів

Відсутність викидів — безперечна перевага автомобілів з електричним двигуном. Замість використання пального електрокари можуть працювати на відновлюваній енергії. Однак було б хибно стверджувати, що електромобілі зовсім не впливають на екологію. По-перше, виробництво електроенергії також забруднює атмосферу вуглецем. По-друге, виготовлення акумуляторів для електромобілів є більш матеріаломістким. Тим не менше, дослідження підтверджують, що рівень викидів вуглекислого газу від електрокарів усе одно на 22% нижчий у порівнянні з дизельними авто та на 28% нижчий у порівнянні з бензиновими. Тож покупці все частіше надають перевагу саме альтернативним автівкам.

Збільшення популярності альтернативного транспорт, до слова, простежується і в Україні. Однак вагомою причиною перейти на "зелений" транспорт стала не лише екологічність, а й криза з пальним. Якщо прослідкувати тенденцію на олх, то кількість оголошень про продаж електрокарів почала збільшуватися навесні. Найбільше пропозицій було в квітні, травні та червні — в період дії нульового розмитнення. А якщо порівняти, то асортимент збільшився більш, ніж удвічі: 1944 оголошень у червні в порівнянні з 893 пропозиціями у квітні. До речі, найбільший вибір був серед електрокарів Nissan, Tesla та Volkswagen. За останні кілька місяців кількість пропозицій щодо продажу цих авто зросла в 3-4 рази. Українці ж найчастіше відгукуються на оголошення про продаж електрокарів Renault — 9 відгуків на одне оголошення. Причина очевидна — ця марка є доступнішою в порівнянні з лідерами ринку. Водночас у першу трійку інтересів також увійшли Nissan і Tesla.

Чи станеться "бум" альтернативного транспорту?

Прогнозую, що тенденція до збільшення кількості альтернативного транспорту зберігатиметься і надалі, адже нульове розмитнення все ще діє на автівки з електродвигуном. Таким чином уряд спеціально стимулює покупку електрокарів в умовах війни та дефіциту пального. Та навіть за умов пільгового ввезення, на збільшення частки альтернативного транспорту знадобиться час, адже на українському ринку все одно поки значно переважають авто із двигуном внутрішнього згоряння. Таких автівок значно більше в асортименті, та й самі покупці найчастіше відгукуються на оголошення про продаж автомобіля з бензиновим чи дизельним двигуном.

Тим не менше, більшість українських водіїв і самі не замислюються над тим, що навіть просто придбавши авто на вторинному ринку вони, скоріш за все, вже зробили внесок у зменшення екологічної шкоди, адже попередили матеріальні та ресурсні витрати на виробництво нової автівки. Тож купуючи авто у попереднього власника або ж з-за кордону ви не лише пристойно економите, а й долучаєтеся до шерингової економіки та культури свідомого оспоживання. Найважливіше в такому разі — ретельно оглядати автівку перед покупкою, щоб обрати варіант у хорошому стані, який чесно прослугує вам упродовж тривалого часу.

Фото: ua.depositphotos.com