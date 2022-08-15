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Категория
Авто
Дата публикации

Tesla приостановила прием заявок на свою популярную модель

Tesla приостановила прием заявок на свою популярную модель

Американская компания Tesla приостановила приём заявок на изготовление и доставку популярного автомобиля Tesla Model 3 Long Range. На сайте больше нельзя подать соответствующую заявку.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей (Укравтопром).

Так, с 12 августа электромобиль Tesla Model 3 Long Range временно не доступен для продажи на официальном сайте автопроизводителя.

Кнопка заказа неактивна, с примечанием, что приобрести авто можно будет только со следующего года.

Причина – сверхвысокий спрос на автомобиль, превышающий возможности производства.

Еще в мае основатель компании Tesla Илон Маск прогнозировал перерыв по заказу некоторых моделей Tesla.

Он подтвердил в Twitter приостановку приема заказов на модель из-за слишком большого количества покупателей и, как результат, длительный список ожидания. Илон Маск анонсировал возобновление продаж после увеличения объемов производства.

Отметим, в июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1732 электромобиля, что в 2,3 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 64% больше показателя июня этого года.

Автор:
Светлана Манько