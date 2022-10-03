Рекордные поставки электрокаров Tesla омрачают проблемы с логистикой

Компания Tesla Илона Маска объявила о более низких, чем ожидалось, поставках электрических автомобилей в третьем квартале из-за логистических проблем.

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Об этом пишет Reuters.

Так, по данным Refinitiv, Tesla поставила 343 830 электромобилей, что является рекордом для самого дорогого автопроизводителя в мире, но меньше, чем ожидали аналитики. Годом ранее Tesla поставила 241 300 единиц.

Последние поставки не достигли производства Tesla в 365 923 автомобилей, что является редкостью для автопроизводителя, который наблюдал, как его поставки выше или близки к производству во многих последних кварталах.

"Поскольку наши объемы производства продолжают расти, становится все сложнее обеспечить транспортные мощности транспортных средств по приемлемой цене в течение этих недель логистики", - говорится в заявлении Tesla.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Tesla имеет "сумасшедшую волну" поставок в конце каждого квартала, потому что ее завод в Шанхае производит автомобили для экспорта в Европу и другие страны.

Tesla снова попросила сотрудников помочь доставить "очень большое количество автомобилей клиентам, которые с нетерпением ждут своих заказов".

В Tesla также заявили, что "становится все сложнее обеспечить мощность транспортного средства по разумной цене".

"Экономика на периферии все еще негативно влияет на Tesla, главным образом на логистику. Но я думаю, что здесь есть определенные проблемы. Над автомобильным сектором нависло темное облако. И Tesla не застрахована", - сказал Reuters аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Напомним, Tesla приостановила приём заявок на изготовление и доставку популярного автомобиля Tesla Model 3 Long Range.