Tesla начала производство грузовых электрокаров

Американская автомобильная компания Tesla приступила к производству новых грузовых электрокаров Tesla Semi Truck. Об этом 7 октября в Twitter сообщил ее основатель Илон Маск.

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По его словам, первые грузовые электрокары получит компания Pepsi до 1 декабря 2022 года. Он также утверждает, что запас хода автомобиля составляет 500 миль (805 км).

Tesla официально не сообщила, какое количество Semi Truck планирует выпустить. Предварительно известно лишь, что грузовик обойдется в $180 000. При этом, согласно программе субсидий США, одобренной Сенатом, есть дисконт в $40 000.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Маск представил образец футуристического автомобиля Semi с аккумуляторным питанием в 2017 году. Тогда он заявлял, что грузовик Class 8 будет запущен в производство к 2019 году. За неимением деталей сроки постоянно переносили.

Кроме того, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.