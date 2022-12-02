Tesla нарешті випустила свій перший серійний Semi: електровантажівку отримала Pepsi (ВІДЕО)

Американська автомобільна компанія Tesla мільярдера Ілона Маска через п’ять років після презентації нарешті відправила свою першу вантажівку Semi компанії PepsiCo. Автомобіль передали компанії під час заходу на заводі Tesla у Неваді 1 грудня.

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Про це повідомляє Engadget.

Концепт «зелених» тягачів був представлений ще у 2017 році. Компанія планувала запустити виробництво вантажівок Tesla Semi у 2019 році, проте на тлі пандемії COVID-19 та глобальних проблем з нестачею комплектуючих Semi з'явився на ринку із суттєвою затримкою.

Дату початку постачань змінювали декілька разів — з 2019 року до 2020-го, а потім до 2021-го. Починаючи з травня 2022 року Tesla відкрила бронювання з депозитом у розмірі $20 000.

Зазнчається, що загалом PepsiCo замовила 100 таких вантажівок.

Вантажівка Tesla Semi, вперше представлена 2017 року, спочатку продавалася за $150 000 та $180 000 за версії на 300 миль (482 км) та 500 миль (804 км) відповідно.

Це дорожче, ніж за дизельну вантажівку, але в Tesla кажуть, що її продукція може працювати на 20% ефективніше та може заощадити до $250 000 за мільйони миль.

Tesla Semi driving 500 miles, fully loaded, on a single charge pic.twitter.com/iZzomLcwZF — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Кожна вантажівка буде оснащена акумулятором потужністю 1 МВт. Це забезпечує 20-секундний розгін до 96 км/год. Semi також оснащені розширеними можливостями автопілота, системами пом’якшення ударів та датчиками сліпих зон.

Нагадаємо, Tesla розпочала виробництво нових вантажних електрокарів Tesla Semi Truck.

Крім того, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі