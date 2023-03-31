Ілон Маск їде до Китаю на зустріч з прем'єр-міністром, який раніше керував заводом Tesla

Мільярдер, виконавчий директор Tesla, власник Twitter Ілон Маск планує відвідати Китай уже у квітні та хоче зустрітися з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що візит Маска до Китаю стане його першою поїздкою до країни після пандемії COVID-19. Лі Цян, із яким під час візиту планує зустрітися Маск, став прем'єр-міністром у березні цього року. Раніше він працював секретарем партії Шанхая, де керував будівництвом і відкриттям заводу Tesla.

Точний час візиту залежить від графіку Лі Цяна. Що саме планується обговорити на зустрічі, не повідомляється.

Запланований візит Маска відбувається в той час, коли Китай намагається залучити більше іноземних інвестицій, щоб допомогти зміцнити економіку.

Останній раз Маск відвідував Китай у 2020 році. З Лі Цяном він зустрічався 2019 року на відкриття заводу Tesla в Шанхаї. У 2020 вони разом виступили на онлайн-зустрічі, під час якої Маск подякував чинному прем'єр-міністру за підтримку роботи заводу під час пандемії.

Як пише Reuters, Китай є другим за величиною ринком Tesla після США, а завод у Шанхаї є найбільшим центром виробника електромобілів. Тому агенство припускає, що Маск хоче подвоїти свої потужності на цьому заводі.

Також, за інформацією Reuters, Китай є одним із найбільших неамериканських джерел доходу для Twitter.

Нагадаємо, Tesla відкриє гігантський завод у Мексиці, оскільки американський виробник електромобілів прагне розширити глобальне виробництво.