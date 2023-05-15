Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, опередив Японию

В рейтинге крупнейших в мире экспортеров автомобилей сменился лидер, им впервые стал Китай, опередив Японию.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в I квартале 2023 года из Поднебесной на внешние рынки было отправлено 1,069 млн авто.

Для сравнения, предыдущий лидер по экспорту – Япония, за этот период экспортировала 1,047 млн авто.

"По итогам апреля китайский экспорт достиг 376 тысяч авто, что на 3,3% больше, чем в марте и на 170% больше, чем в апреле прошлого года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Там заметили, что, судя по статистике, отставание от Китая для Японии будет увеличиваться.

Также лидерами по объемам автомобильного экспорта в КНР стали местные концерны SAIC и Chery, а в десятку лучших вместе с ними также вошли Tesla, Geely, Great Wall, DongFeng, Changan, BYD, BAIC и JAC.

Заметим, что Китай постепенно вытесняет мировых автопроизводителей со своего рынка, поскольку такие компании, как BYD и Tesla доминируют на нем, предлагая большой выбор моделей электроавто.

Так, китайский автопроизводитель BYD уже продал более 300 000 автомобилей, что на 70% больше в прошлом году. Недавно основатель компании Ван Чуаньфу заявил, что она стремится стать самым продаваемым автопроизводителем Китая до конца года.

Сейчас китайский авторынок самый дешевый в мире. Китайский производитель автомобилей BYD снизил на 10% цену на свой бестселлер Seal, поскольку стремится удержать лидерство на рынке электромобилей за собой.