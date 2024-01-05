У грудні попит на нові вантажівки в Україні продовжив позитивну динаміку

Протягом грудня 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані), було реалізовано 1160 авто. Цей показник на 12% перевищив кількість проданих автомобілів у листопаді 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, то реєстрації нових комерційних авто збільшились на 26%.

Зазначається, що до ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у грудні-2023 увійшли:

Renault - 259 од.;

Volkswagen - 117 од.;

Man – 111 од.;

Ford - 78 од.;

Fiat – 71 од.

В "Укравтопромі" додали, що загалом український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів збільшився на 11,3 тисячі нових автомобілів. Це на 65% більше, ніж у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що глобальне виробництво автомобільного транспорту збільшилось на 10%, і за 3 квартали 2023 року склало 66 930 442 од. Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 47 962 217од. (+10%), тоді як великих вантажних авто виготовили 2 754 941 од. (+10%).

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