Які вживані авто з США купують українці: найпопулярніші моделі

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 77%.

"Найбільша частка з цієї кількості (48%) - машини з бензиновими двигунами. Майже третина - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто", - зауважили в "Укравтопромі".

В ТОП-5 вживаних авто з США потрапили:

1. TESLA Model 3 - 373 од.;

2. TESLA Model Y - 256 од.;

3. JEEP Cherokee - 212 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 208 од.;

5. FORD Escape - 201 од.

"Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 6,3 року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.