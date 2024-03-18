- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Які вживані авто з США купують українці: найпопулярніші моделі
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 77%.
"Найбільша частка з цієї кількості (48%) - машини з бензиновими двигунами. Майже третина - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто", - зауважили в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В ТОП-5 вживаних авто з США потрапили:
1. TESLA Model 3 - 373 од.;
2. TESLA Model Y - 256 од.;
3. JEEP Cherokee - 212 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 208 од.;
5. FORD Escape - 201 од.
"Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 6,3 року", - підкреслили в "Укравтопромі".
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.