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Авто
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Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы: самые популярные модели

TESLA Model Y
TESLA Model 3 и TESLA Model Y пользуются наибольшим спросом среди украинцев. Фото: tesla.com

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в феврале подержанных авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с февралем 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 77%.

"Наибольшая доля из этого количества (48%) - машины с бензиновыми двигателями. Почти треть - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто", - отметили в "Укравтопроме".

В ТОП-5 подержанных авто из США попали:

1. TESLA Model 3 – 373 ед.;

2. TESLA Model Y – 256 ед.;

3. JEEP Cherokee – 212 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 208 ед.;

5. FORD Escape – 201 ед.

"Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце - 6,3 года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины   остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Автор:
Светлана Манько