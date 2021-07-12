Политика 1 час назад

СНБО готовится ввести новый пакет санкций: заседание будет проходить не в Киеве

Соответствующие санкционные списки уже формируются

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 16 июля рассмотрит вопрос введения новых санкций.

Соответствующие санкционные списки уже формируются, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве 12 июля.

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"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционный вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", — отметил он.

Также стало известно, что очередное заседание СНБО впервые пройдет за пределами Киева.

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно — станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседание СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", — анонсировал Данилов.

Напомним, 18 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что его ведомство ввело санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

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В свою очередь адвокаты Фирташа заявили, что он категорически отрицает обвинения и считает их неверными.

24 июня Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие эти санкции.

Позже Совет нацбезопасности и обороны кроме Фирташа и Фукса ввел санкции против еще двух человек — российского политика Сергея Чемезова и российского миллиардера, крупнейшего производителя титана Михаила Шелкова.

Помимо этого, СНБО ввел санкции против 100 украинских граждан, в отношении которых ранее ввело санкции Министерство финансов США. Всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Госдепа США (один из них — это Игорь Коломойский).

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