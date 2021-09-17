Потребрынки 1 час назад

В СНБО заявили, что магазины российской сети "MERE" в Украине скоро закроют

В ведомстве подчеркивают, что российский ритейлер ни при каких условиях не сможет работать в Украине и их магазины вскоре прекратят свою работу, но нужно подождать

Фото: TK Media Фото: TK Media
Фото: TK Media

Российская торговая сеть "MERE" прекратит свою работу в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Будьте уверены, российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет. Подождите", — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

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Напомним, что вчера стало известно об открытии новую торговую точку российской продуктовой сети дискаунтеров Mere в павлоградском ТЦ "Гулливер" по адресу ул. Шевченко, 128. Супермаркет находится на первом этаже в ТЦ.

Ранее стало известно, что до конца июня 2021 года сеть Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Также в планах сети — открытие 40 магазинов по всей Украине до конца нынешнего года. 

При этом, ранее сообщалось, что до конца 2021 года сеть Mere планировала открыть 40 магазинов.

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