В СНБО заявили, что магазины российской сети "MERE" в Украине скоро закроют

Российская торговая сеть "MERE" прекратит свою работу в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Будьте уверены, российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет. Подождите", — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

Напомним, что вчера стало известно об открытии новую торговую точку российской продуктовой сети дискаунтеров Mere в павлоградском ТЦ "Гулливер" по адресу ул. Шевченко, 128. Супермаркет находится на первом этаже в ТЦ.

Ранее стало известно, что до конца июня 2021 года сеть Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Также в планах сети — открытие 40 магазинов по всей Украине до конца нынешнего года.

При этом, ранее сообщалось, что до конца 2021 года сеть Mere планировала открыть 40 магазинов.