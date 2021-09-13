В супермаркетах Varus начали продавать зелень с первой в Украине вертикальной фермы (ФОТО)

В супермаркетах сети Varus начали продавать зелень, выращенную на первой в Украине вертикальной ферме — ее организовала компания Vertical Field Ukraine. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины, ссылаясь на пресс-службу Varus.

Зелень выращивают в контейнере с особым микроклиматом, специальным освещением и экономной системой полива в непосредственной близости к супермаркету Varus.

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Отмечается, что "зеленые стены" для выращивания растений можно организовать в любом месте. При этом обработка урожая происходит с помощью инновационной автоматизированной системы, в стерильной среде — люди с ним практически не контактируют.

Из-за того, что растения находятся в закрытом помещении с чистым воздухом, урожаю не мешают внешние погодные условия или загрязненность воздуха.

Преимущество вертикальных ферм и в том, что они всесезонные — растения можно выращивать в них круглый год и получать урожай в любое время.

Закрытое пространство вертикальных ферм также защищает растения от паразитов и вредителей, поэтому те почти не требуют химической защиты.

Кроме того, фермы не загрязняют сточные воды, не приводят к эрозии почв, имеют существенно меньший выброс парниковых газов. На них значительно снижено потребление воды благодаря контролируемому микроклимату и использованию замкнутого цикла ирригации.