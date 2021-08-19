Органические продукты в Украине: как растет производство и что интересует покупателей

Украина с каждым годом увеличивает производство органической продукции и экспортные мощности. Если еще в 2002 году в Украине было зарегистрировано 31 производство, то сегодня насчитывается около 600 операторов, которые производят органическую продукцию на площади около 500 тысяч га. При этом Украина находится на втором месте по объемам экспорта "органики" в Евросоюз. Мы увеличили объемы экспорта на 27%, это более чем 337 тыc.т. И это 10% от всей агропродукции, ввезенной в Евросоюз. Обгоняет нас только Китай.

Однако несмотря на ежегодный рост рынка, по сравнению с Европой, в Украине низкий уровень потребления органической продукции на душу населения. Delo.ua рассказывает, как в Украине растет тренд на производство органической продукции, почему экспорт дои кто ее покупает.

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Что такое органический продукт и какие перспективы у локальных фермеров

Немного теории. Органическое земледелие (природное, биологическое, экологическое) — это метод производства продукции без применения пестицидов, гербицидов, химических удобрений, регуляторов роста растений, а также генномодифицированного посевного материала. Способ обработки земли отличается от традиционного тем, что ее не пашут и не копают, а рыхлят с помощью специальных инструментов не глубже 5-10 см, чтобы в почве развивалась хорошая флора и эко-среда для развития растений.

Именно поэтому органическая продукция ценится и востребована во всем мире. Она не содержит "химии", является здоровым продуктом, не загрязняет окружающую среду. Параллельно появляется все больше людей, которые хотят потреблять здоровую пищу, поэтому переходят на органическую продукцию.

По данным Research and Market, ожидается, что глобальный рынок органических продуктов питания и напитков будет иметь среднегодовой темп роста 16,44% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2025 год.

Украина тоже не отстает от трендов, ну или хотя бы пытается. Только за июль 2021 года, в Ивано-Франковской области было сертифицировано под органические земли 500 га и зарегистрировано 14 производителей органической продукции. Подавляющее большинство из них работают в области растениеводства, пчеловодства, производство органических удобрений и тд.

Большинство сертифицированных украинских органических хозяйств расположены в Киевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Житомирской областях. Площади — от пары гектар до нескольких тысяч. При этом эксперты отмечают, что такая тенденция на рынке уже существует более десятка лет во многих областях страны, но большинство фермеров ориентированы на экспорт.

"За последние 15 лет мы видим рост числа производителей и площадей. Бывает, что часть производителей по разным причинам отказываются заниматься этим бизнесом и были годы, когда их было много, но, если посмотреть на общую динамику, то их число постоянно растет", — рассказал глава правления "Федерация органического движения в Украине" Евгений Милованов.

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Кто активней всех потребляет украинскую органику

В начале 2021 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление "Об утверждении Национальной экономической стратегии на период до 2030 года". Главная дель — увеличить земли под органическое производство на 3% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Также планируется довести долю экспорта органической продукции до $1 млрд.

За счет того, что в украинским фермерам удалось наладить переработку сырья внутри страны это повлекло за собой рост внутреннего потребления локальных продуктов. Однако, если сравнивать с европейскими странами, украинцы не так активно потребляют органическую продукцию. Так, за 2020 год на внутреннем рынке Украины было реализовано лишь около 8 тонн органической продукции на сумму $25,1 млн. Всего рынок органики в Украине занимает до 2%, когда в развитых странах цифра достигает 13%.

В 2020 году экспортировано органических товаров (молоко, йогурты, сметана, овощи, фрукты — всего 80 наименований) на сумму $204 млн, что на 8% больше, чем в 2019 году. Пока что украинская органика больше пользуется спросом за границей, чем внутри страны.

Значимая часть производимой украинской органической продукции и сырья идет на экспорт в 60 стран мира, среди которых государства Европы, Канада, США, Япония, Китай, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Сейшелы, Вьетнам и тд. В Европу отправляется до 73% продукции, в США — 24%, Азия — 3%, Австралия и Океания — менее 1%. А в топ-3 экспортера входят США, Нидерланды и Германия.

Преимущественно украинские фермеры экспортируют сырье для дальнейшей переработки, но за последние 3-4 года все больше реализуется готовой продукции: соки, молочная продукция, крупы, концентраты к сокам, кукуруза, соя и пшеница.

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Нужна ли органика украинскому потребителю

В Украине основными потребителями органической продукции являются люди среднего и выше достатка, которые живут в больших городах, в возрасте 25-40 лет и имеют семьи. Особо внимание и предпочтение органической продукции отмечено со стороны семейных пар, где есть маленькие дети, так как органика, прежде всего, это здоровое питание. Однако лишь 1% потребителей в Украине понимает, что такое органика и какая разница между ней и конвенционной продукцией.

О растущем спросе на органическую продукцию рассказал собственник органической фермы "Лихтенфельд" Александр Доброжанский. Говорит. что больше всего покупателей его продукции это женщины, где из 100% посетивших интернет-магазин 20% делают покупку. Возрастная категория покупателей в пределах 35-50 лет. Но в основном покупателями органической продукции являются люди, которые имеют проблемы со здоровьем.

"Был случай, когда за неделю около 500 покупателей органической продукции это были люди после химиотерапии или с онкологическими заболеваниями. Получается. что люди, которые имеют проблемы со здоровьем стараются правильно питаться и потреблять здоровую пищу", — говорит он.

Больше всего в Украине потребляют органической молочной продукции, зерновых, фруктов и овощей. Рынок еще не заполнен до конца и в Украине не хватает производителей органического мяса, пряностей, детского питания, выпечки, мало выращивают фруктов и овощей.

В европейских странах потребителям прививают привычку питаться органической продукцией со школьных лет. Например, в Германии и других странах в рационе питания школьников обязательно должны быть органические продукты. Также в некоторых странах детей обучают выращивать органику на школьных грядках, чтобы с малого возраста они понимали ценность данного продукта для здоровья и окружающей среды.

В Украине же сложно внедрить в питание школьников органические продукты, так как они закупаются через тендер, где по итогам выиграет поставщик с самыми низкими ценами. Например, за 5 лет на Полтавщине ни один производитель органической продукции не воспользовался областной программой поддержки направления питания в детских и социальных учреждениях из-за препятствий в процессе тендерных закупок.

"Предыдущая областная программа развития агропромышленного комплекса на 2015-2020 годы включала в себя направление развития органического земледелия и производства органических продуктов питания. В том числе, программа содержала поддержку направления питания в детских и социальных учреждениях. Но за пять лет мы не получили такого опыта, и органические производители ни разу не попадали в список победителей для поставки продуктов питания. В первую очередь из-за процедуры закупок", — такое мнение высказал директор Департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА Сергей Фролов.

По его словам, в Программе развития и поддержки аграрного комплекса Полтавской области до 2027 года тоже оставили для органических производителей поддержку в направлении питания в детских и социальных учреждениях.

А на Волыни, где работает 20 операторов и под органическим земледелием находится 4,5 тыс га, уже есть первые случаи использования органических продуктов в детском питании — в семейном клубе "Зернятко".

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Что мешает развитию украинского рынка органических продуктов

Из сдерживающих факторов развития органической продукции в Украине является низкая покупательская способность населения с учетом, что органическая продукция стоит немного дороже, чем обычные продукты примерно на 20-30%, при этом некоторые группы товаров все же дешевле обычных. Плюс тормозит развитие неразвитая законодательная база при том, что существуют программы и поддержка развития отрасли, не дают полноценно развивать производство органики в Украине. Также немаловажным фактором является недостаточная информированность как потребителей, так и производителей органической продукции касательно особенностей ее выращивания и продажи.

Для развития органического рынка в Украине производители должны вкладывать деньги в маркетинг и повышение осведомленности потребителей о полезности такой продукции. Например, у европейских фермеров и кооперативов расходы на маркетинг являются существенной частью бюджета, в ходе которой акцентируется внимание на семейный труд, эмоциональную составляющую и экологический аспект.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua