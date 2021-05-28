Жизнь с приставкой "эко": почему потребителю стоит обратить внимание на экопродукцию

Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Стинг, Стелла Маккартни, Энн Хатуэй — что общего у мировых звезд и украинской корпорации "Биосфера"? Все они — экоактивисты, а "Биосфера" — компания, которая активно развивает экокультуру в Украине. Оксана Ткачук, Global Marketing Director бизнес-направления Household, рассказывает, что такое экопродукция, кто ее потребляет, в чем ее преимущества и каковы перспективы.

"Экорешение" бытовых проблем

Бытовая химия — must have окружающей нас действительности. Современные люди не представляют жизни без средств "для всего" — окон, плит, керамики, — список можно продолжать бесконечно. Локдаун максимально вернул интерес к дому и всему, что внутри него. И все чаще мы видим продукцию с приставкой "эко". Что же это такое?

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По сути, эколинейки товаров для дома — это продукция с улучшенными по отношению к окружающей среде и здоровью человека характеристиками. Если расширить список, то помимо бытовой химии это могут быть посуда, техника и многое другое. При этом необходимо заметить, что экологические и органические товары — не одно и то же.

Экотовары минимально вредят окружающей среде, но они не являются натуральными или в чем-то полезными для здоровья человека. Здесь главный акцент на том, что во время всего жизненного цикла товара — при производстве, транспортировке, хранении, использовании, утилизации — причиняется минимальный вред окружающей среде по сравнению с аналогичными не экологичными товарами. Например, обычному моющему для посуды понадобится сто лет для разложения, а эко — всего лишь десять.

Органические товары обозначают безопасность для здоровья человека. Они производятся без использования химически синтезированных минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, ГМО. К органической продукции относятся еда, одежда, текстиль, косметика, игрушки и тому подобное.

Эффективность и польза "экотоваров"

В Украине рынок движется в направлении экологических товаров. Например, наша компания запустила эколинейку бытовой химии в 2015 году. И сейчас мы наблюдаем постоянно растущий интерес к подобному ассортименту.

Возникает закономерный вопрос: а чем же эта продукция лучше? Прежде всего, она, как отмечалось, безопаснее для окружающей среды. К примеру, наши товары имеют украинский сертификат "Зелений Журавлик". Продукты, отмеченные этим знаком, имеют улучшенные показатели безопасности и экологические характеристики. Он подтверждает, что продукция прошла независимую экспертную оценку соблюдения требований экологических стандартов на всех этапах жизненного цикла: от сырья до готового товара или изделия, а также его потребительской тары или упаковки.

Существует стереотип, будто бы экопродукция не очень хорошо чистит, моет, стирает. В реальности же она эффективна и отлично справляется со своей основной задачей — в производстве нашей линейки мы применяем собственную формулу, которая имеет выверенный баланс экологичности и пользы.

"Эко"-потребители — кто они?

Так кто же они, клиенты, предпочитающие эколинейки? Я бы условно разделила таких потребителей на три группы.

Первая — это экосознательные граждане. У них осознанный выбор и осознанное потребление находится на уровне жизненной философии. Преимущественно это молодые люди до 35 лет, живущие в городах-миллионниках. Они понимают, что от их выбора зависит чистота природы и окружающей среды.

Вторая группа — потребители, у которых есть аллергические реакции на ту же бытовую химию. Чтобы их избежать, они предпочитают эколинейки.

Третья группа — семьи, в которых есть дети, в частности, малыши до 3-х лет. Мамы таких малышей щепетильно подходят к бытовой химии и продукции для детей, поэтому выбирают линии эко.

Конечно, наша страна только в начале экопути. Однако сдвиги уже есть: — появляется все больше экошоперских сумок и торбочек на улицах, появляются экостаканчики и трубочки для напитков. Молодежь, конечно, флагман этого движения. Для нас это хороший знак, производителям следует быть готовыми к тому, что экопотребление становится ожидаемой нормой для нового поколения покупателей

"Эко"-мир и "эко"-мы

Проблема загрязнения окружающей среды остается одной из самых болезненных как в мире, так и в Украине. Большинство развитых стран фокусируется на раздельном сборе и сортировке мусора, обеспечивая его вторичную переработку. Заинтересованность государства в развитии "эко"-культуры крайне важно. В Польше, например, все заработало, когда появилась поддержка на законодательном уровне и внедрилась система контроля.

Безусловно, Европа, и в целом Западный мир, более продвинуты по части экопотребления. Громко звучат голоса звезд кино, дизайна, музыки, которые все чаще подают пример ответственного потребления. Они начали это все гораздо раньше нас, там больше спрос на подобную продукцию, и, соответственно, компании предлагают больший ассортимент. Так, в ряде европейских стран экопакеты составляют 20% рынка, в то время как у нас порядка 1%!

Экологичность как часть бизнес-стратегии

Мы как ответственный бизнес стремимся изменить ситуацию к лучшему и системно работаем в нескольких направлениях. В Украине мы уже сделали следующее:

Запустили производство биопакетов

Биопакеты, или экопакеты, — это 100% биоразлагаемые и компостируемые пакеты для мусора. Они изготовлены из биополимера и более чем на 40% состоят из сырья, полученного из возобновляемых источников природного происхождения (в частности, из модифицированного крахмала, продуктов переработки тростника). Пакеты полностью разлагаются без остаточного микропластика за 6 месяцев при специальных условия компоста.

Производим пакеты для мусора из вторсырья

Наши стандартные пакеты для мусора сделаны из вторсырья. При их создании мы используем 70-80% вторичной гранулы (промежуточный результат переработки различных видов полиэтилена). Рециркуляция мусора сокращает выброс парниковых газов, уменьшает потребность в использовании нового сырья из природных ресурсов и экономит энергию.

Предлагаем пакеты для сортировки мусора

Кроме того, мы предлагаем набор пакетов для сортировки мусора. У них специальная цветовая кодировка согласно международной классификации. С помощью этой кодировки можно будет сортировать дома мусор и сдавать в специальные пункты сбора.

Создали современный перерабатывающий завод "Полигрин"

Гордостью нашей компании является рециклинговый завод "Полигрин", открытый в 2014 году в Фастове. Сегодня он перерабатывает 700-800 тонн отходов полиэтилена ежемесячно.

Переработанный полиэтилен превращается в гранулы, которые используются для изготовления новой продукции, в основном пакетов для мусора. Все пакеты для мусора "Фрекен БОК", "Бонус+" и PRO service (кроме биоразлагаемых, пригодных к компостированию) изготовлены с использованием гранулы вторичного полиэтилена. Продукция из отсортированных и переработанных отходов — это уже не роскошь, это становится жизненной необходимостью, гарантией существования будущих поколений

"Эко"-культура как залог заботы об окружающей среде

Отмечу, что на данном этапе в Украине массовый потребитель пока не очень активно покупает товары линейки eco-friendly. Однако мы, предлагая продукцию из переработанных материалов, в любом случае формируем экокультуру в стране. Рынок, условно говоря, находится в точке входа в этот сегмент, а мы как социально-ответственная компания уже имеем ассортимент "Eco-friendly" продукции. У потребителя есть выбор, какому товару отдать предпочтение: из натуральных компонентов или же из переработанных материалов.

Мы планируем расширять линейку экотоваров (бытовая НЕхимия, салфетки, целлюлозные губки для мытья посуды и т. п.). Наша цель — предоставить потребителям возможность осознанно выбирать и потреблять продукты household, а также бытовую НЕхимию, и таким образом заботиться о себе и нашей планете.

Мы поддерживаем общественные инициативы на экотему: развиваем культуру плоггинга, участвуем в экомарафонах, вносим свой вклад в выпуск книг, которые воспитывают экологическую ответственность у детей, принимаем участие в партнерских программах с ритейлом — у нас каждый год формируется подобный событийный календарь.

Можно с уверенностью утверждать, что экокультура и экопотребление — это не просто модный тренд, это уже новая реальность. Мы планируем продолжать работу в этом направлении, расширяя ассортимент, предлагая потребителям то, что соответствует их потребностям и приоритетам, а также транслируя свои ценности через продукты, которые мы запускаем.