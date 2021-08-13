Украина экспортировала 4,6 млн т зерна: на 10% выше показателя минувшего года

По состоянию на 13 августа 2021 года объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины с начала 2021/22 маркетингового года составил более 4,6 млн т.

Это — на 10% выше показателя минувшего года, сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы пресс-центр Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 1,8 млн т, что на 24% меньше, чем в минувшем сезоне.

В свою очередь поставки ячменя на внешние рынки составили 1,6 млн т (+24%).

Ржи на отчетную дату отправлено 5100 т, что значительно превышает прошлогодний показатель (300 т).

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 1,15 млн т, что вдвое превышает прошлогодние показатели (499 тысяч т).

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Напомним, в 2020/21 маркетинговом году экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины составил 44,6 млн т: пшеницы — 16,6 млн т; ячменя — 4,2 млн т; ржи — 17,1 тысяч т; кукурузы — 23,1 млн т; муки — 126,9 тысяч т.

Как сообщалось, по состоянию на 5 августа украинские сельхозпредприятия с 7,4 млн га, или 46% площадей, намолотили 32,2 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 4,35 тонны с гектара (т/га).

При этом в 2020 году на эту дату было обмолочено 56% площадей, а урожайность составляла 3,89 т/га.

В связи с этим в 2021 году в Украине прогнозируют самый высокий за всю историю урожай пшеницы.