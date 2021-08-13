  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 7 минут назад

Украина экспортировала 4,6 млн т зерна: на 10% выше показателя минувшего года

При этом пшеницы с начала сезона экспортировано на 24% меньше, чем в минувшем сезоне

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По состоянию на 13 августа 2021 года объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины с начала 2021/22 маркетингового года составил более 4,6 млн т.

Это — на 10% выше показателя минувшего года, сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы пресс-центр Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 1,8 млн т, что на 24% меньше, чем в минувшем сезоне.

В свою очередь поставки ячменя на внешние рынки составили 1,6 млн т (+24%).

Ржи на отчетную дату отправлено 5100 т, что значительно превышает прошлогодний показатель (300 т).

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 1,15 млн т, что вдвое превышает прошлогодние показатели (499 тысяч т).

Читайте также:
Украина за 30 лет в два раза нарастила валовый сбор зерна

Напомним, в 2020/21 маркетинговом году экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины составил 44,6 млн т: пшеницы — 16,6 млн т; ячменя — 4,2 млн т; ржи — 17,1 тысяч т; кукурузы — 23,1 млн т; муки — 126,9 тысяч т.

Как сообщалось, по состоянию на 5 августа украинские сельхозпредприятия с 7,4 млн га, или 46% площадей, намолотили 32,2 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 4,35 тонны с гектара (т/га).

При этом в 2020 году на эту дату было обмолочено 56% площадей, а урожайность составляла 3,89 т/га.

В связи с этим в 2021 году в Украине прогнозируют самый высокий за всю историю урожай пшеницы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Черкасской области избили инспекторов Гоструда, явившихся с проверкой на поле голубики
В Черкасской области избили инспекторов Гоструда, явившихся с проверкой на поле голубики
Стабилизацию цен на продовольствие можно ожидать к 2031 году — ООН
Стабилизацию цен на продовольствие можно ожидать к 2031 году — ООН
Около 200 гривен за килограмм: фермеры южных областей начали продажу малины
Около 200 гривен за килограмм: фермеры южных областей начали продажу малины
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Головні фінансово-банківські питання розглянули на Banking & Compliance 2021 A2B Forum

  3. Хакеры, укравшие у криптовалютчиков $600 млн, принялись возвращать средства

  4. Газ подорожал. Сможет ли Украина запастись топливом для успешного прохождения зимы?

  5. В супермаркете в Кривом Роге обвалился потолок на покупателей: есть пострадавшие (ФОТО)

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...