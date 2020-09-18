В Украине впервые вырастили квадратные органические арбузы (ФОТО)

Ведущий производитель органической продукции из Одесской ООО "Дунайские аграрии" первым в мире начал выращивать полностью органические квадратные арбузы.

Об этом сообщает agronews.ua.

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Указано, что впервые квадратные арбузы появились в 60-х годах в Японии: местные фермеры, пытаясь компенсировать плохой урожай, решили удивить покупателей, вырастив нечто такое, за что можно было бы выставить большую цену. Но украинские аграрии пошли дальше и начали выращивать настоящие органические квадратные арбузы.

Как отмечается, квадратные арбузы делали с помощью специальных прозрачных форм, куда помещали плод. Но такие арбузы по вкусовым качествам уступали обычным круглым родственникам. Они так и остались элитарным продуктом, который стоит дорого и покупается в основном ради престижа.

Украинцы продвинулись дальше азиатских коллег. "Дунайскому аграрию" за несколько лет удалось достичь отличного вкуса.

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"Действительно, придумали японцы, затем идею подхватили китайцы, а мы решили тоже попробовать. Долго работали, учились и победили. Практически ни у кого в мире не выходят спелые кубические арбузы, а у нас получились. Это не случайность, поскольку я сначала ставил задачу, чтобы привлекала не только форма, но и содержание", — отметил директор компании-производителя Роман Дяжук.

Это обычный арбуз, спелый, сладкий, но при этом имеет форму куба, который не только привлекает взгляд, но и облегчает транспортировку.

Причем, что важно, речь идет об органическом продукте, без применения пестицидов и искусственных удобрений.

В то же время фермеры подчеркивают, что за каждым таким арбузом нужно следить, как за ребенком: осматривать его на предмет брака, предупреждать возможные повреждения, и все это — без химикатов.

По словам Дяжука, основная цель в компании была такова: привлечь людей к красоте, а общественность Украины — к органике.

Ранее в городе Голая Пристань Херсонской области начал работу мини-завод по производству арбузного меда (бекмес).