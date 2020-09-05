На Херсонщине запустили завод по производству арбузного меда (ВИДЕО)

В городе Голая Пристань Херсонской области начал свою работу мини-завод по производству арбузного меда (бекмес).

Как сообщают "Агроновини", предприятие создал вместе с сыном-фермером руководитель проекта "Зеленые хутора Таврии" Александр Долинко.

По информации издания, для запуска производства фермер взял льготный кредит под 5% по областной программе развития пищевой и перерабатывающей отрасли на 97 тысяч грн, а также вложил 150 тысяч грн собственных средств.

Инвестиций хватило на оборудование и помещения, стилизованное под сельский дом.

В этом году Долинко планирует изготовить около 1 тонны бекмес. Кроме того, ведутся переговоры с крупным заказчиком — одна из киевских фирм планирует покупать и реализовать через свою сеть. Однако возникает вопрос сертификации этого продукта.

"Технология изготовления бекмес нехитрая — выпаривание сока. Но значительные объемы требуют и налаживания производства, поставки сырья. На тонну продукта пойдет почти 25 тонн арбузов. Но главное, что они пригодятся любые: и деформированы, и слишком маленькие, обычно оставляют на бахче перегнивать после сбора кондиционной ягоды. Поэтому для фермеров это возможность превратить отходы в качественный товар, что позволит получить дополнительную прибыль", — рассказал Долинко.

Напомним, в текущем году цены на арбузы вдвое выше, чем были в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в начале августа украинские производители, несмотря на сезонное снижение цен, отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.