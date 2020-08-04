Арбузы в Украине подорожали в три раза — эксперт

В начале августа украинские производители, несмотря на сезонное снижение цен, отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, передает "Интерфакс-Украина".

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На сегодняшний день оптовые цены на арбузы в Украине колеблются в пределах 4 — 6 грн/кг. Для сравнения годом ранее эту ягоду можно было приобрести по 1,5 — 2 грн/кг.

"Сезон местных арбузов в Украине приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", — рассказала Зверева.

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По ее словам, высокие цены по сравнению с прошлым сезоном объясняются, в первую очередь, неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов.

"Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов. Те фермеры, которые несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4 — 7°С) все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", — пояснила директор по развитию УПОА.

Сейчас цены на арбузы в Украине являются максимальными за 5 последних лет. Среди предыдущих сезонов, ближайшие к сегодняшним показателям цены фиксировались в 2018 году — в пределах 2,5 — 3,5 грн/кг.

В начале августа 2019 и 2016 годах арбуз отгружался примерно в одном ценовом диапазоне — 1,5-2 грн/кг, а в 2017 году средние оптовые цены были еще ниже — 1,5 грн/кг.

Ранее директор ООО "Дунайский аграрий" Роман Дяжук заявил, что погода и ситуация с коронавирусом повлияет на урожай арбузов в Украине.