Потребрынки 1 час назад

Цены на арбузы в Украине могут подскочить на 20% — эксперт

Урожай в этом сезоне прогнозируют ниже среднего уровня по сравнению с прошлыми годами — этой весной фермеры заметно сократили площади

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Погода и ситуация с коронавирусом повлияет на урожай арбузов в Украине. Такое мнение высказал директор ООО "Дунайский аграрий" (Одесская область) Роман Дяжук, передает AgroPortal.ua.

По его словам, для производителей эта весна была сложной.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Фермеры понесли больше затрат, поэтому чтобы не работать в минус, будут продавать урожай дороже, чем в том году. Думаю, цена на ягоду вырастет на 10-20%", — считает он.

Аграрий говорит, что в этом сезоне в его предприятии плоды ранних сортов арбузов получили позже, чем планировали.

"Думали, соберем их в конце июня. В результате сроки сдвинулись на две недели из-за погодных условий", — рассказал он.

Читайте также:
Почему херсонские арбузы упали в цене

Дяжук считает, что урожай в этом сезоне будет ниже среднего уровня по сравнению с прошлыми годами — этой весной фермеры заметно сократили площади.

В то же время Дяжук убежден, что для производителей перспективным является органическое направление.

"Особенно это хорошая возможность для фермеров, работающих вблизи городов-миллионников. Однако им нужно заходить сразу на супермаркеты", —  отмечает аграрий.

Дяжук добавил, что заниматься органическими арбузами рентабельно, но аграрий должен быть готов сотрудничать с крупными сетями. Тогда на прибыль можно рассчитывать и в первый год производства.

Напомним, 31 июля 2019 года зарегистрирован общественный союз "Ассоциация производителей Херсонского арбуза", что является первым официальным шагом к регистрации географического названия "Херсонский арбуз".

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"В Европе выгодней": украинский производитель кормов для животных открыл завод в Литве
"В Европе выгодней": украинский производитель кормов для животных открыл завод в Литве
Украина может подняться на 10-20 ступеней в рейтинге Doing Business — Минэкономразвития
Украина может подняться на 10-20 ступеней в рейтинге Doing Business — Минэкономразвития
Цены на молоко в Украине растут медленными темпами
Цены на молоко в Украине растут медленными темпами
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Буксирное пиратство: как происходит тихая аннексия россиянами морских портов Украины

  3. Квартиры внесут в реестр, но нарушат права владельцев — что не так с законом о риелторах

  4. Полиция устанавливает размер убытков от застройки Stolitsa Group Молчановой

  5. Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского о русском языке (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...