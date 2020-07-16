Цены на арбузы в Украине могут подскочить на 20% — эксперт

Погода и ситуация с коронавирусом повлияет на урожай арбузов в Украине. Такое мнение высказал директор ООО "Дунайский аграрий" (Одесская область) Роман Дяжук, передает AgroPortal.ua.
По его словам, для производителей эта весна была сложной.
"Фермеры понесли больше затрат, поэтому чтобы не работать в минус, будут продавать урожай дороже, чем в том году. Думаю, цена на ягоду вырастет на 10-20%", — считает он.
Аграрий говорит, что в этом сезоне в его предприятии плоды ранних сортов арбузов получили позже, чем планировали.
"Думали, соберем их в конце июня. В результате сроки сдвинулись на две недели из-за погодных условий", — рассказал он.
Дяжук считает, что урожай в этом сезоне будет ниже среднего уровня по сравнению с прошлыми годами — этой весной фермеры заметно сократили площади.
В то же время Дяжук убежден, что для производителей перспективным является органическое направление.
"Особенно это хорошая возможность для фермеров, работающих вблизи городов-миллионников. Однако им нужно заходить сразу на супермаркеты", — отмечает аграрий.
Дяжук добавил, что заниматься органическими арбузами рентабельно, но аграрий должен быть готов сотрудничать с крупными сетями. Тогда на прибыль можно рассчитывать и в первый год производства.
Напомним, 31 июля 2019 года зарегистрирован общественный союз "Ассоциация производителей Херсонского арбуза", что является первым официальным шагом к регистрации географического названия "Херсонский арбуз".